Pnrr: Comune Milano chiede finanziamenti per 15 progetti

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Finanziare quindici progetti per rafforzare con oltre 8,8 milioni di euro i servizi sociali, le attività di contrasto alla grave emarginazione e per favorire l'inclusione sociale. Con questo obiettivo il Comune di Milano ha approvato con una delibera l'adesione all'avviso pubblico lanciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per ottenere le risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I progetti per cui si chiede il finanziamento sono suddivisi in diverse linee di intervento. Entro il 31 marzo il Comune dovrà presentare le richieste specifiche di finanziamento al Ministero. "La pandemia - spiega l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - ha acuito il disagio e i bisogni esistenti, rendendo necessarie risposte sempre più complesse e personalizzate. Può e deve rappresentare, però, anche un potenziamento delle politiche di welfare, di cui ha messo in luce le debolezze. I fondi del Pnrr sono il primo passo in questa direzione, un'occasione che non possiamo perdere per costruire una società più attenta, giusta e reattiva di fronte alle diverse fragilità che la caratterizzano. Abbiamo messo in campo progetti molto diversi che agiscono su ognuna di esse e contiamo di ricevere dal Governo il sostegno economico necessario per farli partire. I comuni sono gli enti locali più vicini ai cittadini, ne conoscono le necessità e i bisogni.

Sostenerli nei loro progetti è doveroso e imprescindibile per assicurarci di uscire dall'emergenza causata dal Covid-19 con delle armi e una preparazione maggiori".

I progetti, tra gli altri, riguardano il contrasto alla grave marginalità e all'emergenza abitativa, l'accoglienza di clochard con vulnerabilità psicologica e problemi di dipendenza e salute mentale, percorsi di autonomia per persone anziane, percorsi di autonomia per persone con disabilità, supporto alla genitorialità e il rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out. (ANSA).