Rapina in zona movida a Milano, due arresti

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Due pregiudicati sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato per aver messo a segno una rapina in via Vigevano, in zona Navigli a Milano. Gli arresti sono stati eseguiti nell'ambito dei servizi di contrasto della criminalità nelle zone della movida.

I due, di nazionalità algerina, si sono avvicinati a uno dei tavoli esterni di un locale di via Vigevano dove erano sedute due persone che stavano cenando: mentre uno faceva da palo, il complice ha rubato la borsa della donna appoggiata a una sedia.

La vittima si è accorta del furto e ha raggiunto i due i quali l'hanno spintonata. E' quindi arrivato il marito della donna con il quale è nata una colluttazione, interrotta dall'arrivo degli agenti che hanno arrestato i due stranieri.

Le vittime non hanno richiesto cure mediche. Gli arrestati, di 19 e 23 anni, accusati di rapina impropria, sono stati portati nel carcere di San Vittore. (ANSA).