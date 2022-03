Moonwatch mania: code anche a Milano, interviene polizia locale

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Anche a Milano è scoppiata la Moonwatch mania, la corsa all'acquisto dell'ultimo orologio della Swatch in edizione limitata. Nel capoluogo lombardo si sono registrate code sin dal primo mattino, in particolare in corso Vercelli, dove è stato necessario l'intervento degli agenti della polizia locale: la lunga fila degli acquirenti aveva infatti occupato anche parte della carreggiata. Code si sono registrate anche in corso Buenos Aires, via Montenapoleone e piazza Gae Aulenti.

Anche nel centro commerciale di Arese c'è stata ressa per l'acquisto del MoonSwatch, come documentato su Twitter da un video di Selvaggia Lucarelli.

Tanti i commenti sui social a corredo delle immagini. "Io non capisco, piangono fame per il caro bollette però fanno ore di fila per l'ultimo #Swatch" ha scritto una utente. E c'è chi segnala il rischio speculazione: tra coloro che acquistano l'orologio, a 260 euro, c'è anche chi poi lo rimette in vendita su eBay e altri siti, chiedendo fino a mille euro. (ANSA).