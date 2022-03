Estorsori violenti arrestati dai carabinieri in Brianza

(ANSA) - VIMERCATE, 26 MAR - Due uomini, italiani di 34 e 40 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Vimercate (Monza), per estorsione continuata ed aggravata in concorso, nei confronti di un 33enne, dal quale avrebbero preteso 300 euro al mese, minacciandolo e aggredendolo, per un vecchio debito di droga da 600 euro.

Il denaro il 33 enne lo doveva ad un'altra persona, di cui i due arrestati hanno rilevato il credito. Tormentato via WhatsApp, picchiato e spaventato dai messaggi inviati dai due anche sul cellulare di sua madre, il 33 enne ha continuato a pagare i due estorsori. Quando a casa sua é arrivata una bottiglia di vetro con dentro liquido infiammabile, in cui erano immersi due proiettili cal. 22, il 33 enne ha deciso di denunciare tutto.

I carabinieri della compagnia di Vimercate, con un'indagine lampo, hanno ricostruito l'intera vicenda, fino alla "consegna" della bottiglia incendiaria. I due si trovano uno in carcere, l'altro ai domiciliari. (ANSA).