Ucraina: Sala, a Milano arrivano circa cento profughi al giorno

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - "La situazione degli arrivi in questo momento è consolidata su un numero abbastanza standard, un centinaio circa: cinquanta o cento, dipende dai giorni. Così sono ancora gestibili". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'accoglienza dei profughi in città, a margine della presentazione del concorso internazionale della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura.

"Quello che capiamo anche dalle nostre fonti diplomatiche è che tantissimi ucraini sono fermi al confine in attesa di capire se potranno tornare indietro o no - ha aggiunto -. Se così non sarà, è perché la guerra andrà avanti e le città verranno in gran parte distrutte, in quel caso ne arriveranno tanti".

(ANSA).