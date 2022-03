'Mal Amour' il nuovo singolo dei J Nueve

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Dopo il successo di 'Toxica' arriva 'Mal Amour' (https://m.youtube.com/watch) il nuovo singolo della band latin urban made in Italy J Nueve da oggi disponibile in streaming e su tutte le piattaforme digitali. 'Mal Amour' rappresenta il seguito naturale di 'Toxica': è una storia semplice e molto attuale. Un ragazzo e una ragazza sono migliori amici. Ma lui è innamorato di lei e non sa come confessarglielo, mentre lei sta vivendo un amore malato, 'toxico', con un ragazzo violento da cui non riesce proprio a staccarsi. Soltanto quando il protagonista maschile della storia deciderà dì partire per allontanarsi da lei e cercare di smettere di soffrire, la ragazza capirà che la loro non è solo amicizia, deciderà di chiudere con il ragazzo violento e confesserà i suoi veri sentimenti al suo migliore amico. J Nueve, che si definisce la prima band urbana made in Italy, targata MLF Records, è composta da Sky J, Evy, Cisne e Santi. Il produttore musicale che ha collaborato con la band per "Mal Amour" è Sedd - "italianissimo, nonostante il nome!", viene sottolineato - che già collabora con artisti come Daniel Cosmic, Astol, Dandy Turner, Elenoir e Nessuno. Il brano è accompagnato da un video, diretto come il precedente da Dalila Ceccarelli in arte Dalilù, che vuole "rappresentare lo stato d'animo di chi, all'interno di una forte amicizia, scopre di provare sentimenti decisamente più profondi per l'altra persona, ma non riesce ad esternarli, per paura di perderla e pur soffrendo continua a fingersi solo miglior amico, consolando l'altra persona nei momenti di difficoltà". (ANSA).