Lavoro: Gdf Como scopre 10 persone impiegate in 'nero'

(ANSA) - COMO, 25 MAR - La Guardia di Finanza di Como ha scoperto in provincia del capoluogo, nei giorni scorsi, dieci lavoratori impiegati in 'nero' e 2 irregolari.

In particolare i finanzieri della Compagnia di Erba, in un esercizio commerciale adibito alla vendita di prodotti florovivaistici nel comune di Carugo, hanno trovato un lavoratore italiano in 'nero' e, successivamente, in una pizzeria di Cantù, hanno sorpreso, intenti a prestare la propria opera, altri quattro lavoratori italiani in 'nero'. Per quest'ultimo esercizio, è stata richiesta la sospensione dell'attività perché, nel giorno dell' intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei dipendenti impiegati. In un albergo di Bellagio, invece, sono stati trovati due lavoratori italiani irregolari.

Allo stesso tempo, i finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno scoperto quattro altri lavoratori in 'nero' di cui tre di nazionalità italiana e uno peruviana in due pizzerie rispettivamente a Olgiate Comasco e a Solbiate. Un quinto lavoratore in 'nero', cinese, è stato trovato in un centro massaggi di Villa Guardia. (ANSA).