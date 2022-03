Ippica: Ippodromo San Siro apre le porte per giornate Fai

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - L'Ippodromo Snai San Siro sarà uno dei luoghi da scoprire inseriti nell'elenco di beni aperti dal Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano, in occasione della trentesima edizione delle Giornate Fai di Primavera nel weekend del 26 e 27 marzo. "Le Giornate Fai di Primavera ci ricordano che la bellezza va protetta, preservata e valorizzata ogni giorno - ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech -. Lo sappiamo bene noi di Snaitech, che abbiamo l'onore di essere proprietari dell'unico impianto ippico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale. Preserviamo questo tesoro ogni giorno e a breve concluderemo i lavori di restauro conservativo della tribuna secondaria, restituendo così alla città un gioiello architettonico del 1920 che era inutilizzato da circa 20 anni. Ma la tutela dei beni è solo una parte del lavoro, ed è per questo che da alcuni anni abbiamo avviato un progetto di valorizzazione dell'Ippodromo che in cinque anni ci ha consentito di attrarre quasi un milione di visitatori. Le Giornate Fai di Primavera hanno avuto un ruolo importante in questo percorso, ci consentono infatti di far conoscere questo magnifico luogo ad un pubblico nuovo". (ANSA).