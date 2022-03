Fridays for future: 'Metalworkers for future', la Fiom a Milano

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - La Fiom, il comparto dei metalmeccanici della Cgil, scende in campo domani a Milano nell'ambito dei 'Fridays for future' che hanno indetto lo sciopero globale per il clima che vede protagonisti studentesse e studenti e una larga coalizione di movimenti e associazioni in marcia per l'affermazione del diritto universale ad un ambiente sano e duraturo.

La Fiom sottolinea che "da sempre si è rapportata con questa rete, coniugando la giustizia climatica con quella sociale, opponendosi allo sfruttamento incondizionato delle risorse, rivendicando un modello di sviluppo sostenibile sul piano sociale ed ambientale". E quindi sarà in piazza dietro allo striscione "Metalworkers for future" accanto alle ragazze e ai ragazzi che chiedono un mondo più pulito, più giusto, più equo ma, anche, per la pace e contro la corsa al riarmo su scala planetaria. "E' necessario infatti - afferma il sindacato - che le logiche di guerra non alimentino la spesa militare sottraendo risorse pubbliche alla transizione ecologica e allo stato sociale". (ANSA).