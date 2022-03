A Fa' la cosa giusta! ingresso gratuito per tutti visitatori

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Sarà gratuito per tutti i visitatori l'ingresso a Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, la cui diciottesima edizione, con oltre 400 espositori, si terrà dal 29 aprile al primo maggio, a fieramilanocity.

"Fa' la cosa giusta! è l'evento che da diciotto anni - dichiara Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo, organizzatore di Fa' la cosa giusta! - mette al centro la sostenibilità ambientale, sociale e economica contribuendo a far crescere un modo responsabile di fare impresa, comprare, pensare al lavoro e alle persone: la decisione presa oggi va in questa direzione. I visitatori potranno dunque entrare gratuitamente tutti e tre i giorni della manifestazione, conoscere meglio e scegliere le storie e i prodotti dell'economia sostenibile. Un segno che anche in tempi difficili ci si può dare una mano in vista di un futuro migliore per tutti".

La nuova edizione della fiera guarda ai temi della sostenibilità attraverso la lente della gentilezza, del "prendersi cura" dell'altro e del pianeta alla ricerca di nuovi equilibri. A questi temi è dedicato gran parte del programma culturale con oltre 100 appuntamenti già in calendario tra economia rigenerativa, cambiamenti climatici, inclusione, salute e benessere. Particolare attenzione quest'anno per i temi della pace e dell'accoglienza e dei nuovi modi di viaggiare, con la fiera dei Grandi Cammini, un'ampia area dedicata al turismo slow a piedi e in bicicletta.

Per partecipare è necessaria la registrazione online su falacosagiusta.org. (ANSA).