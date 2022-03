Ucraina: finora 1.360 i profughi arrivati a Pavia e provincia

(ANSA) - PAVIA, 23 MAR - Sono 1.360 i profughi ucraini giunti in provincia di Pavia dall'inizio della guerra. Lo ha reso noto oggi il prefetto Paola Mannella, a margine dell'incontro in Prefettura per la firma del protocollo sulla sicurezza del territorio attraverso la collaborazione dei cittadini (con l'adesione di cinque sindaci, si è arrivati a 38 Comuni coinvolti).

"Registriamo una media di 60-70 arrivi al giorno - ha sottolineato il prefetto -. La grande maggioranza è stata accolta in famiglie, da parenti e amici, anche se non mancano casi di ospitalità nei Cas, i Centri di accoglienza straordinaria. C'è anche la disponibilità di Federalberghi di ospitare alcuni nuclei familiari nelle strutture presenti nel nostro territorio, ma per il momento non siamo ancora arrivati a questo livello di emergenza".

Il prefetto ha anche comunicato ai sindaci che "al momento non sono previsti pagamenti o particolari ristori per i privati che accolgono i profughi ucraini. Eventuali forme di assistenza potranno essere previste solo dopo le ordinanze della Protezione Civile". (ANSA).