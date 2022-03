Fedez operato all'ospedale San Raffaele di Milano

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Fedez è stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo riporta Libero dopo che il cantante in una storia su Instagram aveva annunciato che martedì per lui sarebbe stata "una giornata importante. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto e a darmi la forza di affrontare tutto questo".

Un post arrivato dopo quello in cui nei giorni scorsi aveva annunciato di avere scoperto di avere "!un problema di salute" trovato "per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli". (ANSA).