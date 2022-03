Esce di strada nel Lodigiano, morto 42enne

(ANSA) - SANTO STEFANO LODIGIANO, 23 MAR - Un motociclista di 42 anni ha perso la vita, oggi pomeriggio, uscendo di strada dalla provinciale 116, all'altezza dell'abitato di Santo Stefano Lodigiano, e precipitando nel colatore irriguo Gandiolo a lato strada, in corrispondenza di un ponte. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica e di escludere che nell'incidente non c'entri qualche altro mezzo. Per il recupero della salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il decesso è stato constatato sul posto. (ANSA).