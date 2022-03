Covid: Lombardia, quasi raddoppiati alunni in quarantena

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - È in aumento il trend dei contagi da Covid nelle scuole lombarde, con il numero degli studenti coinvolti nelle quarantene quasi raddoppiato rispetto solo ad una settimana fa. È quanto emerge da un report realizzato dalla direzione generale Welfare di Regione Lombardia.

Nella settimana tra il 14 e il 20 marzo, infatti, le classi in quarantena erano 490, per un totale di 8.234 alunni e 15 operatori scolastici. Un aumento sensibile rispetto alla settimana precedente, quando dovettero rimanere in isolamento ben 330 classi, per un totale di 4.869 alunni. (ANSA).