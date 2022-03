Cassandra, la nostra generazione tra pregi e difetti

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Raccontare il quotidiano ed 'esorcizzare' con la musica. E' l'obiettivo dei Cassandra, band fiorentina in uscita venerdì 25 marzo con l'album di debutto 'Campo di Marte'. La band è nata nel 2019 da un'idea di Matteo e Francesco Ravazzi, rispettivamente voce e chitarra, e Giovanni Sarti alla batteria, tre musicisti fiorentini che decidono di concludere il capitolo musicale intrapreso con il nome di Kelevra, per inaugurarne uno nuovo.

"Campo di Marte è una zona di Firenze - ha raccontato Matteo Ravazzi - e come titolo dell'album rappresenta la volontà di parlare delle nostre cose, vere, storie che succedono a noi e attorno a noi. Campo di Marte è lo sfondo di tanti racconti e tante emozioni che ci riguardano. La nostra musica parla di qualcosa che ci riguarda da vicino e volevamo dichiararlo da subito, indipendentemente da quello che sarebbe finito nel disco". L'album, composto da un totale di dieci tracce, da 'Kate Moss a 'Il Cantante', è 'figlio' anche dell'incontro con il produttore Marco Carnesecchi, che ha spinto il progetto su un livello più intenso di scrittura e di arrangiamento.

Le note di 'Kate Moss', 'Novembre', 'Ti auguro tutto il peggio che c'è' e di tutte le altre firmate Cassandra, sano anche le protagoniste di un tour già partito e che nei prossimi giorni farà tappa a Milano, Pisa, Bologna, Ferrara, Firenze e San Benedetto del Tronto. (ANSA).