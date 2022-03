Lombardia: Regione stanzia 4 milioni per promozione turistica

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Regione Lombardia stanzia 4 milioni di euro per il sostegno e la promozione dell'attività turistica dei suoi territori. Ad usufruire della misura 'Ogni Giorno in Lombardia' potranno essere comuni, enti di promozione turistica, camere di commercio e pro loco.

"È questo - dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo - il momento del coraggio. Dobbiamo sostenere i nostri territori per renderli sempre più competitivi dopo un lungo periodo di difficoltà. È necessario un impegno comune che coinvolga istituzioni, enti locali e realtà territoriali per promuovere al meglio le eccellenze lombarde".

"Vogliamo dunque - prosegue l'assessore - investire sulla bellezza, favorendo un turismo di prossimità. Siamo convinti che ogni giorno in Lombardia ci siano iniziative in grado di esaltare le nostre peculiarità, anche in località meno conosciute ma dal grande fascino, grazie alla passione e alla competenza di tanti professionisti che quotidianamente e con impegno lavorano per valorizzare una Lombardia d'eccellenza. Non possiamo più perdere tempo, in vista anche delle prossime sfide che ci attendono, con eventi come Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e le Olimpiadi Milano Cortina del 2026".

La dotazione finanziaria di 4 milioni prevede investimenti per 3 milioni nel 2022 e di 1 milione nel 2023. I progetti devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia o all'estero. (ANSA).