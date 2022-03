Giornate Fai: in Lombardia 128 luoghi da scoprire

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Oltre 128 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 57 comuni della Lombardia, dal Palazzo Insp di Milano che apre per la prima volta le sue porte al pubblico, all'Ippodromo Snai di San Siro, al Castello di Cigognola che svetta sulle colline dell'Oltrepò Pavese. Sono solo alcuni dei luoghi storici che si potranno ammirare a Milano e in Lombardia in occasione delle Giornate Fai di primavera che si terranno sabato 26 e domenica 27 marzo. Le Giornate del Fai compiono 30 anni e l'intenzione dell'iniziativa "è sempre quella di sensibilizzare i cittadini a vivere le realtà del loro territorio con consapevolezza", come ha spiegato Andrea Rurale, presidente regionale di Fai Lombardia.

Tra i beni che a Milano apriranno per la prima volta le porte al pubblico c'è il Palazzo Inps: realizzato tra il 1928 e 1931 su progetto di Marcello Piacentini, è un esempio significativo di architettura razionalista nel pieno centro città. Porte aperte anche all'Ippodromo di San Siro, di proprietà di Snaitech, progettato dall'architetto Paolo Vietti Violi e realizzato interamente in stile Liberty. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale i Panifici Militari presso la Caserma XXIV Maggio hanno garantito il sostentamento dell'intera città e sabato e domenica si potranno visitare. In tutta la Lombardia si potranno visitare gioielli come le due centrali idroelettriche di Edison a Cornate d'Adda, tra le più antiche d'Europa: la Angelo Bertini che è in servizio dal 1898 ed è la più antica centrale idroelettrica di Edison, con i suoi 9800 kW di potenza all'epoca era seconda soltanto a quella delle cascate del Niagara, oltre alla centrale idroelettrica Carlo Esterle.

Aperto a Milano anche Palazzo Edison. La collaborazione tra Edison e il Fai si concretizza anche con i progetti di miglioramento del profilo di sostenibilità energetica dei beni della Fondazione e la tutela della biodiversità. (ANSA).