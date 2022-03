Covid: 11.378 i nuovi positivi in Lombardia, tasso all'11,8%

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Con 95.788 tamponi effettuati, sono 11.378 i nuovi positivi in Lombardia, con un tasso dell'11,8%, in leggero aumento rispetto a ieri, quando era dell'11,1%. Continuano a calare i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 45 (-7), aumentano di 30 quelli in altri reparti (934).

Sono 17 i i decessi, per un totale complessivo di 39.092 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, i nuovi casi a Milano sono 3.988 di cui 1.844 in città; a Bergamo 677; a Brescia 1.386; a Como 721; a Cremona 393; a Lecco 536; a Lodi 159; a Mantova 511; a Monza e in Brianza 957; a Pavia 529; a Sondrio 150; a Varese 985. (ANSA).