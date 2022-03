Con 'Facile Sognare' tre spazi rinnovati per tutela infanzia

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Aiutare i minori in difficoltà temporaneamente allontanati dalle proprie famiglie a causa di dinamiche gravemente conflittuali. E' questo l'obiettivo del progetto 'Facile Sognare' promosso da 'Facile Ristrutturare', azienda del gruppo Renovars, in collaborazione con 'Every Child Is My Child Onlus', associazione presieduta dall'attrice Anna Foglietta, che vede impegnati artisti e personaggi pubblici nel creare e supportare iniziative a sostegno dell'infanzia. Il progetto punta nel 2022 alla completa ristrutturazione di tre spazi dedicati alla tutela dell'infanzia, individuati da 'Every Child Is My Child Onlus' nelle città di Milano, Roma e Napoli, con un impegno complessivo da parte di Facile Ristrutturare di 300.000 euro.

Il primo intervento di 'Facile Sognare' in programma a Milano è orientato alla ristrutturazione di uno spazio di 150 metri quadrati appartenente all'Impresa Sociale ControVento, attiva in città dal 1898 nella tutela dei minori e con sede in via Nino Bixio. Con il progetto lo spazio individuato sarà così totalmente rinnovato e consegnato all'associazione per poter attivare uno 'Spazio incontro' dalla dimensione domestica e quotidiana: un luogo confortevole, a misura di bambino, che permetta di agevolare il riavvicinamento con il nucleo familiare. Saranno i bambini ospiti della struttura a scegliere i colori delle pareti, degli arredi, i materiali e i rivestimenti grazie ad un workshop insieme agli architetti Alberto Vanin e Paola Marella. "Per un'azienda come la nostra è doveroso impegnarsi verso la comunità in cui operiamo, con coerenza ed efficacia", hanno affermato Loris Cherubini e Giovanni Amato, co - fondatori di 'Facile Ristrutturare'.

(ANSA).