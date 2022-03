Vaccini: 4.500 prenotazioni in farmacie lombarde dal 15/3

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Nelle 496 farmacie lombarde aderenti al servizio, solo nella scorsa settimana sono 4.500 i cittadini che si sono prenotati - attraverso il portale della Regione Lombardia - per ricevere il vaccino anti Covid, dopo che lo scorso 15 marzo è stata data loro la possibilità di somministrare anche le prime e seconde dosi e non più soltanto il booster.

Un'ulteriore semplificazione che punta a convincere gli indecisi, alla luce anche dell'attuale risalita dei contagi. Le farmacie inoculeranno il siero Comirnaty di Pfizer. Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia si è augurata "che la possibilità di ricevere anche la prima e la seconda dose dal proprio farmacista di fiducia possa contribuire allo sprint finale di questa campagna vaccinale. La rete delle farmacie territoriali si sta impegnando per rispondere il più possibile alle esigenze della popolazione. Lo dimostra il fatto che continua a crescere il numero degli esercizi aderenti e i cittadini rinnovano la fiducia nei nostri confronti, scegliendo ora la farmacia anche per le prime inoculazioni".

"Siamo in una fase dove anche un vaccinato in più, specie tra chi finora non aveva manifestato intenzione di aderire alla campagna anti Covid, può fare la differenza - commenta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti -. Le farmacie si confermano ancora una volta un punto di riferimento importante. La comodità di un'opportunità magari 'sotto casa', l'empatia con persone con le quali ci si confronta quasi quotidianamente, possono fare leva sugli indecisi. Questo primissimo report sulle prenotazioni sembra confermare questo orientamento". (ANSA).