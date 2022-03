Ultraleggero cade in un campo, 2 illesi

(ANSA) - BERGAMO, 20 MAR - Un ultraleggero a motore è caduto questa mattina in un campo limitrofo all'aeroclub di Valbrembo, in provincia di Bergamo. I due occupanti, un ventenne e una diciottenne, sono rimasti illesi.

Immediato l'allarme, scattato alle 9.40: sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Dalmine e Bergamo, oltre ai mezzi del 118 per precauzione. (ANSA).