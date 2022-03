Tiro a segno: Europei; Sollazzo è oro Carabina 10 m junior

(ANSA) - HAMAR, 20 MAR - Il momento d'oro del carabiniere varesino Danilo Dennis Sollazzo continua. Dopo l'affermazione ottenuta nella prima tappa della Coppa del Mondo, il ventenne azzurro si è preso anche la medaglia d'oro nella gara di carabina 10 metri juniores degli Europei in corso di svolgimento ad Hamar, in Norvegia.

Un crescendo quello del tiratore italiano che, dopo essersi piazzato al primo posto in qualificazione, firmando anche il record europeo di categoria (633,1 punti), ha continuato nel suo percorso superando brillantemente le semifinali e infine avendo la meglio sui serbi Marko Ivanovic (argento) e Petar Erdei (bronzo), con lo score di 48, a fronte del punteggio di 38 e 34,5 dei suoi rivali. (ANSA).