Pirati strada, grave ciclista investito

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Milano, dove un ciclista è stato investito da un mezzo il cui conducente poi non si è fermato a prestare i soccorsi. Le condizioni del ferito, secondo la Polizia Locale, sono preoccupanti.

E' accaduto intorno alle 3 quando il ciclista stava percorrendo una ciclabile sul cavalcavia delle Milizie. Un veicolo, dai primi accertamenti sembrerebbe un'auto, lo ha travolto. Il ferito, un uomo di 33 anni, è stato segnalato da altri automobilisti e soccorso dal 118, che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico.

La Polizia locale è al lavoro su telecamere e sul luogo dell'incidente per risalire al veicolo pirata. (ANSA).