Ucraina: Delpini, guerre finiscono, credere nel bene rimedio

"Prima o poi le guerre finiscono.

Ed è allora che i piccoli gesti di chi crede nel bene rimediano alla stupidità e alla distruzione che la cattiveria semina nella storia". Lo ha detto oggi l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, inaugurando a Vimercate, in Brianza, il 14esimo Emporio della Solidarietà della diocesi ambrosiana, che servirà fino a 200 famiglie o persone di 29 parrocchie.

Al nuovo minimarket per l'erogazione di aiuti alimentari solidali si aggiungono due Botteghe della Solidarietà a Lesmo e Carnate, sempre aperte a soggetti in difficoltà economica delle rispettive parrocchie.

"In questi giorni in cui assistiamo al terribile sperpero di vite e di risorse causato dalla guerra, in cui ci sentiamo come schiacciati dalla quantità di un male che sembra travolgerci - si è domandato monsignor Delpini -, cosa facciamo noi qui? Noi realizziamo un'opera apparentemente piccola, rivolta a un numero di poveri apparentemente piccolo. Ma con questi piccoli gesti dichiariamo di credere nella forza del bene, persuasi che Dio benedice l'umanità attraverso gesti minimi". "Inaugurando oggi l'Emporio, testimoniamo la fede in un Dio che è alleato del bene piccolo, tenace, intelligente, che incoraggia - ha concluso - a mettersi insieme, praticato da tanti figli degli uomini".

