Ucraina: Caritas, difficoltà approvvigionamento botteghe

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Sono cresciute del 64,16% tra 2019 e 2020, le persone aiutate dalle strutture della rete Caritas Ambrosiana, appartenenti a 5.712 nuclei famigliari, in crescita del 83,31% in 12 mesi. L'impennata di richieste prosegue anche nel 2021, e in alcuni casi si sono già registrate richieste relative alla possibilità di erogare aiuti a profughi provenienti dall'Ucraina. E' quanto spiega Caritas Ambrosiana, in occasione dell'apertura del il 14esimo Emporio della solidarietà in Brianza, parte di un articolato sistema di centri di erogazione di aiuti alimentari fatto di empori e botteghe, cui si accede sulla base di un progetto e tramite una tessera a punti, caricata mensilmente in base alla composizione del nucleo famigliare. Ora - è l'allarme di Caritas - oltre a gestire la crescita delle richieste, Empori e Botteghe devono far fronte a difficoltà di approvvigionamento che potrebbero derivare, nelle prossime settimane e mesi, dall'incremento dei prezzi e dall'esaurimento delle scorte di alcuni prodotti, conseguenze della crisi scatenata dalla guerra in Ucraina. Agea (l'Agenzia governativa italiana che distribuisce gli aiuti Ue) ha rescisso un contratto per le forniture di pasta, mentre alcuni operatori commerciali della grande distribuzione privata, presso cui Caritas realizza acquisti a condizioni calmierate, hanno già dichiarato che olio di girasole e farina non sono più al momento disponibili. E' inoltre possibile che le donazioni di beni alimentari da parte di cittadini, perlopiù in occasione di raccolte di alimenti, possano (a causa dei costi accresciuti dei prodotti) far registrare una contrazione. (ANSA).