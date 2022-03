Green pass: Sala, è il momento di allentare le misure

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - "Sì è giusto allentare le misure, è il momento e ce n'è bisogno. Credo che sia il momento di allargare le maglie". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dei provvedimenti annunciati dal governo per allentare o cancellare le misure per il contrasto al Covid, come ad esempio il Green pass.

Sul fatto che anche a Milano nell'ultima settimana i contagi sono in aumento Sala ha osservato, a margine di un evento in piazza Scala, che "se ci pensiamo marzo è sempre stato un mese di picco per i contagi quindi non mi sorprende questo aumento.

Semmai la cosa positiva è che i vaccini fanno questo, non riducono i contagi ma la gravità della malattia. Marzo è sempre stato un mese di grande picco". (ANSA).