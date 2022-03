Covid: Fico a cimitero Bergamo depone fiori davanti a lapide

(ANSA) - BERGAMO, 18 MAR - Il presidente della Camera Roberto Fico è arrivato al cimitero di Bergamo, dove ha deposto una corona di fiori sulle note del silenzio, di fronte alla stele-monumento con le parole di Ernesto Olivero e dedicate agli oltre 6 mila bergamaschi morti per Covid.

Con il presidente Fico, il vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi (il sindaco Giorgio Gori da ieri mattina è positivo al Covid) e il prefetto di Bergamo Enrico Ricci.

"Oggi l'investimento nella sanità pubblica è fondamentale.

Vanno recuperati la telemedicina e il rapporto tra medico di base e paziente. La sanità pubblica è uno dei pilastri della nostra democrazia e durante il Covid lo abbiamo compreso ancor di più". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo oggi al Bosco della memoria di Bergamo, alla cerimonia per ricordare le vittime del Covid. "Oggi è bene investire in ciò che in vent'anni non avevamo fatto come avremmo dovuto - ha aggiunto -. E dobbiamo puntare a una sanità uniforme in tutta Italia" (ANSA).