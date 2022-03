Covid: 2 anni dopo libro racconta testimonianze bergamaschi

(ANSA) - BERGAMO, 18 MAR - Un libro che è memoria e futuro. Il Comune di Bergamo, assessorato alle Politiche sociali, presenta oggi, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, una raccolta di racconti dei cittadini dal titolo 'La memoria e il domani', storie sul Covid nate all'interno dei 'Centri per tutte le età' di Bergamo e da un bisogno impellente di futuro e progetti.

Un libro che ha le sembianze del diario, per la sua forma e lo stile grafico molto moderno, scritto dalla giornalista de L'Eco di Bergamo Fabiana Tinaglia. Giovani e anziani nei mesi scorsi hanno ascoltato nei quartieri i testi tratti dal libro dell'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo - scritto un anno fa, per il primo anniversario Covid - e narrati dai volontari del 'Circolo dei narratori' di Bergamo.

Ne sono emersi i tanti ricordi: c'è Mariacarla, che vuole tornare ad abbracciare i suoi amici, Maria che con suo figlio disabile ha compreso l'importanza della rete di aiuti. C'è Doriana, insegnante delle medie che vuole tornare a vedere i volti dei suoi studenti.

Il libro sarà presentato e distribuito oggi all'Accademia Carrara di Bergamo, alle 16,45, nel programma ufficiale delle cerimonie per la Giornata in ricordo delle vittime del Covid, fissata al 18 marzo perché due anni fa a Bergamo partivano i camion militari con le bare. Una foto divenuta simbolo mondiale della pandemia. (ANSA).