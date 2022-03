Condannato per mafia,confisca agli eredi

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Gli eredi di un noto pregiudicato comasco, condannato in via definitiva per "legami stabili con camorra e 'ndrangheta e per armi", ritenuto un ex boss della camorra napoletana, si sono visti confiscare i beni da lui ereditati, 4 appartamenti, per un controvalore di 430 mila euro.

Lo ha reso noto la Gdf di Como.

Dopo la morte dell'uomo, Crescenzo Castiello "la misura è stata sancita in via definitiva da parte della Corte di Cassazione, confermando il sequestro cautelare emesso in data 09.10.2018 da parte della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Como nei confronti di un soggetto con stabili legami con camorra e 'ndrangheta già condannato, a 7 anni e 7 mesi di reclusione, nel 1995, per la detenzione di kalashnikov, fucili a pompa ed un bazooka". (ANSA).