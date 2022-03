Caro bollette, Comune Milano stima raddoppio, da 40 a 80mln

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - A causa dei rincari il Comune di Milano nel 2022 avrà un raddoppio delle bollette di energia e gas. Secondo stime dell'assessore al Bilancio, Emmanuel Conte, su dati di inizio marzo e che sono in continuo aggiornamento, si passerà dai 40 milioni del 2021 a oltre 80 milioni, a cui vanno aggiunti circa 50 milioni per l'illuminazione pubblica. In tutto quindi si parla di 130 milioni ma si tratta di stime in aggiornamento.

La spesa del 2022 infatti è in fase di valutazione per la volatilità sia della parte industriale sia di quella finanziaria che deriva dal conflitto ucraino.

Il Comune di Milano ha oltre 650 edifici per uffici, servizi e scuole da riscaldare e rinfrescare, 136 mila lampioni da accendere e oltre 300 veicoli dei vigili a cui mettere carburante nel serbatoio. Per far fronte all'aumento dei prezzi a novembre del 2021 in assestamento di bilancio sono stati stanziati 13 milioni in più rispetto al preventivato. (ANSA).