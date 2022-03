Attraverso i muri, il docu su due anni di Covid in Italia

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Oltre 190 testimonianze di chi ha vissuto in prima persona gli effetti della pandemia: contagiati e familiari, medici e paramedici, volontari, rappresentanti delle istituzioni.

In occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del COVID-19, istituita dal Presidente Sergio Mattarella, sabato 19 marzo in prima serata, su Rete4 "Attraverso i muri: storie al tempo della Pandemia", docufilm che racconta due anni di Covid in Italia.

Con una commossa partecipazione anche del il professor Andrea Crisanti. Una riflessione su quanto accaduto, un'occasione per segnare un punto di svolta al clima che ha pervaso la quotidianità di tutto e tutti dal 20 febbraio 2020. E di cui oggi - grazie a vaccini, nuove terapie e sacrifici, va affermandosi la fine della fase più spaventosa. Le interviste raccolte tra Milano, Bologna, Torino e Firenze, sono suddivise in capitoli che rappresentano le fasi di questo drammatico periodo - Dispnea, Apnea, Comunità, Naufraghi. Ognuno dei capitoli è accompagnato dalla performance di un'artista: un ballerino, una musicista, uno street artist, una scultrice.

Il docufilm è stato realizzato da Andrea Broglia e Daniela Ferrero, e prodotto da MNEO e Puntodoc in collaborazione con Università di Bologna, Dipartimento di Storia, Master in Comunicazione Storica. (ANSA).