Trovati 9,4 kg di droga in un negozio di skate, licenza sospesa

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha sospeso per 15 giorni la licenza del negozio "Pleasures Skateboard" di via Fara, vicino alla Stazione centrale dopo che lo scorso 19 febbraio, durante un controllo, la polizia ha trovato una ingente quantità di droga.

Gli agenti hanno infatti scoperto nascosti tra seminterrato, magazzino e in un soppalco del negozio oltre 9,4 kg di droga: 5,21 kg di hashish e 4,22 di marijuana. Inoltre, tra i cuscini di un divanetto, erano nascosti 10mila euro in contanti. (ANSA).