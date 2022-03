Stanziati 1,8 mln per ricerca sulla metafora di docente Pavese

(ANSA) - PAVIA, 17 MAR - Con una ricerca sul linguaggio umano indagato attraverso le più avanzate tecniche di psico e neurolinguistica, Valentina Bambini, docente in linguistica della Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia ha ottenuto un importante finanziamento, assegnato dall' European Research Council (ERC) per sostenere la ricerca scientifica più innovativa. L'ERC ha premiato Valentina Bambini con un finanziamento di 1 milione e 800 mila euro, assegnandole un "ERC Consolidator Grant", destinato a ricercatori e ricercatrici brillanti con 7-12 anni dal dottorato per consolidare il loro gruppo di ricerca indipendente.

Il progetto vincitore ( il cui titolo è "PROcessing Metaphors: Neurochronometry, Acquisition and DEcay - PROMENADE") mette al centro uno degli aspetti più creativi del linguaggio umano: la metafora. Non solo la poesia, ma anche la comunicazione quotidiana ne è ricchissima. Ma come facciamo a comprenderle? Perché alcune metafore sono più difficili di altre? E perché i bambini fino all'età di 10 anni tendono ad interpretarle letteralmente, e lo stesso accade in presenza di patologie neurologiche e psichiatriche? "Valentina Bambini, attraverso questo progetto - si legge in una nota di Iuss Pavia -, affronta la sfida di svelare i meccanismi che supportano la comprensione delle metafore combinando la ricerca teorica in linguistica e le più avanzate tecniche sperimentali della psicolinguistica e della neurolinguistica. Nel corso del progetto, di durata quinquennale, saranno coinvolti adulti, bambini, e individui affetti da patologie. I risultati apriranno una finestra sulla creatività umana, e avranno implicazioni per l'insegnamento e la cura dei disturbi del linguaggio". (ANSA).