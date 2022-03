Sea: Cub, ora privatizzazioni senza nemmeno clausola sociale

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Con l'arrivo della nuova dirigenza della Sea, la società di gestione degli scali di Linate e Malpensa, gestita in prima persona dalla quota privata del Cda, si susseguono le privatizzazioni, con le gare di appalto o di affidamento senza nessuna clausola sociale e senza il rispetto del contratto nazionale del trasporto aereo, come garanzia per i lavoratori ed anche per i passeggeri ai quali deve essere garantito un servizio rispettoso della sicurezza". Lo denuncia la Cub Trasporti.

Un esempio è "la situazione dei lavoratori della TrueStar, avvolgimento bagagli, da oltre 40 giorni senza lavoro, dopo che Sea ha affittato a una società spagnola la gestione del servizio: la stessa, di fronte alla decisione sindacale in difesa dei lavoratori di assumere alle medesime condizioni normative, ha rinunciato al servizio".

"Con questa modalità Sea sta spianando la strada all'arrivo delle cooperative, anche per attività attualmente gestite da società di handling. Oltre a registrare l'intervento da parte di Sea su attività attualmente gestite dalle società di handling, con questa gara di appalto, senza il preciso obbligo del rispetto del contratto si favoriscono società e cooperative che sicuramente faranno offerte al ribasso con applicazione di altri contratti come quello dei settori multiservizi o cooperative", afferma Gianni Cervone, segretario provinciale Cub-Trasporti.

