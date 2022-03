Pugilato: Scardina-De Carolis, a Milano sfida da non perdere

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Matchroom e Opi Since 82 riprendono ad organizzare, con il patrocinio della Fpi, in Italia e i pesi supermedi saranno al centro della scena con Daniele Scardina e Giovanni De Carolis che si affronteranno in un evento tutto italiano di grande interesse venerdì 13 maggio all'Allianz Cloud a Milano. Il match sarà trasmesso da Dazn in diretta streaming in oltre 200 paesi in tutto il mondo.

Scardina (20-0 con 16 vittorie prima del limite),numero 10 delle classifiche mondiali, difenderà il titolo intercontinentale Wbo contro De Carolis (29-10-1 con 13 ko), e il vincitore potrà dire di essere il migliore peso supermedio italiano. Inoltre chi si imporrà in questo match avrà la possibilità di essere classificato tra i primi 5 del ranking Wbo e quindi essere poi protagonista di sfide ancora più importanti e, soprattutto, con vista sul titolo Mondiale.

Il 29enne Scardina ha ottenuto un paio di vittorie prima del limite nel 2021 a Milano dopo un'assenza dal ring di 14 mesi e ha conquistato il titolo intercontinentale Wbo nella seconda di quelle vittorie sbarazzandosi di Jurgen Doberstein in quattro riprese ad ottobre. L'ex campione del mondo Wba De Carolis può invece riaccendere le sue ambizioni mondiali con una vittoria su Scardina. Il 37enne ha combattuto contro Lerrone Richards per l'Europeo a maggio 2021 a Londra e dopo aver perso ai punti contro l'inglese è tornato alla vittoria in un match dello scorso ottobre.

Nella serata di Scardina-De Carolis, la spagnola Mary Romero (7-2-2 con 2 KO) difenderà per la seconda volta il titolo europeo dei pesi supergallo contro l'italiana Maria Cecchi (6-0 con 1 KO), mentre per il titolo italiano dei pesi supergallo, attualmente vacante, si affronteranno Vincenzo La Femina (10-0 con 5 KO) e Matteo Lecca (9-2 con 4 KO).

"Sarà un combattimento molto importante - commenta Scardina - e noi siamo super-concentrati. E sarà anche un grande spettacolo in diretta streaming mondiale su Dazn".

"Sono emozionato di combattere contro Daniele - dice invece De Carolis -: è un match di cui il pugilato italiano ha bisogno ed attrarrà attenzione a livello internazionale". (ANSA).