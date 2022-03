Pirelli limiterà le attività delle sue fabbriche in Russia

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Le attività delle fabbriche di Pirelli in Russia saranno progressivamente limitate a quanto necessario per garantire il finanziamento degli stipendi e dei servizi sociali per i dipendenti. Lo si legge nella nota sui conti definitivi del gruppo di pneumatici. Pirelli, viene sottolineato, "è contraria a questa guerra" e sta supportando la popolazione ucraina con una donazione di 500 mila euro e promuovendo una raccolta fondi tra i dipendenti.

La capogruppo Pirelli & C ha chiuso il 2021 con un utile di 216,6 milioni (da 44 milioni del 2020) e il Cda proporrà all'assemblea di distribuire agli azionisti del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera un dividendo di 0,161 euro per azione, pari nel complesso a 161 milioni. (ANSA).