Gori positivo al Covid, non sarà alle cerimonie per le vittime

(ANSA) - BERGAMO, 17 MAR - Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, è risultato positivo al Covid. Il primo cittadino aveva già effettuato un tampone nella serata di ieri, risultato negativo. Stamattina, per il persistere di alcuni lievi sintomi, tra cui un po' di tosse e un leggero raffreddore, ha rifatto il test ed è risultato positivo al coronavirus.

Gori si è subito sottoposto a isolamento e seguirà la Giunta in modalità virtuale. Non potrà però essere presente domani alle celebrazioni per la Giornata in ricordo delle vittime del Covid a cui parteciperà anche il presidente della Camera, Roberto Fico. Al suo posto, a rappresentare l'amministrazione comunale, ci sarà il vicesindaco Sergio Gandi. (ANSA).