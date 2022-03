Covid: in Lombardia 39mila decessi da inizio pandemia

Con 78.288 tamponi effettuati è di 8.670 il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, con un tasso di positività all'11%, che ieri era all'11,2%. Aumentano leggermente i ricoveri: in terapia intensiva sono 58 (13 meno di ieri) mentre sono 35 in più i pazienti negli altri reparti, ovvero 844.

E' di 23 il numero di decessi che porta il totale da inizio pandemia esattamente a 39mila. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.987 contagi di cui 1.431in città, a Bergamo 558, a Brescia 985, a Como 640, a Cremona 275, a Lecco 299, a Lodi 131, a Mantova 374, a Monza e Brianza 702, a Pavia 407, a Sondrio 97 e a Varese 793.

