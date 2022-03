Acli: 80 piazze Milano e Brianza per Festa tesseramento

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Saranno 80 le piazze di Milano e provincia e della Brianza, che nel fine settimana, il 19 e il 20 marzo, si coloreranno con le bandiere delle Acli. Riprendendo dopo molti anni la tradizione della Festa del tesseramento, saranno allestiti banchetti anche per scoprire il variegato mondo dell'associazione che quest'anno compie 77 anni.

"Il 19 marzo - spiega il presidente delle Acli milanesi, Andrea Villa - è una festività particolarmente cara agli aclisti come tutte quelle che hanno a che fare con la figura del falegname di Nazareth, simbolo della volontà di Dio di entrare nella storia attraverso la porta più umile, quella di un lavoratore come tanti. Giuseppe, ha scritto papa Francesco, è l'uomo che non cerca scorciatoie, ma affronta ad occhi aperti quello che gli sta capitando, assumendone in prima persona la responsabilità", invitandoci "ad accogliere gli altri, senza esclusione, così come sono, riservando una predilezione ai deboli, perché Dio sceglie ciò che è debole".

La presidenza delle Acli vuole fare del fine settimana "un momento di riflessione; aderire è un gesto semplice, ma è carico di significato - sottolinea Villa - perché non implica semplicemente l'entrare in una struttura associativa, ma l'aderire ad un sistema di valori che si fonda sul Vangelo, sull'insegnamento sociale della Chiesa, sulla ricerca del Bene Comune". (ANSA).