Ucraina:studenti Milano, ogni sabato in piazza contro guerra

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - "Noi studentesse e studenti di Milano e Provincia siamo in mobilitazione permanente contro la guerra, e scenderemo in piazza tutti i sabati, a partire dal 19 marzo, alle 15:00 in Largo Cairoli!". Lo annuncia il coordinamento dei collettivi studenteschi.

"In Italia - scrivono gli studenti - si spendono 26 miliardi di euro all'anno per la spesa militare, che potrebbero essere usati per finanziare scuola e welfare, non morte e guerra".

