Ucraina: da LaVerdi biglietti a prezzo calmierato

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi sostiene #MilanoAiutaUcraina, il Fondo istituito dal Comune di Milano in collaborazione con Fondazione di Comunità Milano onlus, finalizzato alla raccolta di donazioni per la popolazione ucraina arrivata in città per fuggire dalla guerra.

LaVerdi mette a disposizione 100 biglietti al prezzo calmierato di 10 € per ogni concerto che si svolgerà da oggi a mercoledì 13 aprile: al momento dell'acquisto sarà possibile aggiungere la propria donazione (20, 30 o 50 €) a sostegno della campagna per l'Ucraina.

L'iniziativa giungerà al suo coronamento in una collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo: in occasione dell'esecuzione della Johannes-Passion di J.S. Bach, mercoledì 13 aprile nel Duomo di Milano, sul "Libretto di Sala" sarà indicato come poter versare un contributo di solidarietà straordinario, a conclusione della stessa campagna. (ANSA).