Teatro: 'Libri da ardere' contro il freddo dell'assedio

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Quando è stato messo in piedi il cartellone della stagione dell'Elfo, nulla faceva presagire che 'Libri da ardere', unico testo di Amélie Nothomb scritto per il teatro, ambientato in una città dell'est Europa stretta nella morsa di un assedio, sarebbe stato così drammaticamente attuale.

"Non pensavamo, non potevamo pensare a Kharkiv o a Kiev quando abbiamo deciso di riportare in scena questo long seller dell'Elfo", dicono la regista Cristina Crippa e il protagonista Elio De Capitani.

"Pensavamo, come nel 2006, al lungo assedio di Sarajevo (e forse anche l'autrice si ispirava a quello). Ma una città semidistrutta, la vita sotto i bombardamenti, il freddo terribile e la fame ora - sottolineano - non sono un ricordo lontano, sono vita di tutti i giorni per tante persone, a due ore di volo da noi, e sempre qui, in Europa".

Lo spettacolo - in programmazione dal 22 marzo - aveva debuttato nel 2006 ed era poi stato riallestito con un nuovo cast nel 2018. Impressionanti i richiami all'oggi, con una città, forse di un paese dell'est europeo, in un gelido inverno di guerra. Un tempo ha avuto una rinomata università e una brillante vita culturale, ormai è semidistrutta dai bombardamenti e ridotta alla fame. Un illustre professore di letteratura ospita Daniel, il suo assistente, e Marina, la di lui amante. A poco a poco i normali punti di riferimento crollano, travolti dal puro desiderio di sopravvivenza. Il freddo domina la scena, con la sua capacità di paralizzare, di annullare ogni desiderio. È Marina a proporre per prima l'utilizzo della biblioteca del professore come combustibile.

All'inizio si tratta quasi di un gioco un po' intellettuale, ma alla fine, giunti all'ultimo romanzo sopravvissuto, non sono più le qualità letterarie ad avere importanza. (ANSA).