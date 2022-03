Ruby ter: ex fidanzato Karima pronto a rendere dichiarazioni

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - E' pronto a rendere dichiarazioni spontanee, nel processo milanese sul caso Ruby ter, Luca Risso, l'ex fidanzato di Karima El Mahroug, anche lei imputata, così come, tra gli altri, Silvio Berlusconi e una ventina di 'ex olgettine'. Lo hanno spiegato i legali di Risso nell'udienza di oggi davanti alla settima penale, che si tiene, come al solito, in un'aula bunker alla periferia sud di Milano per le limitazioni anti-Covid.

Le dichiarazioni di Risso, che vive in Messico ed è accusato di aver riciclato soldi che l'ex premier avrebbe dato a Ruby come prezzo della presunta corruzione in atti giudiziari, dovrebbero arrivare nell'udienza del 30 marzo. Un'udienza che oggi è stata aggiunta come ultima della fase dibattimentale, dopo quella del 23 marzo in cui saranno sentiti ancora testi delle difese. Risso, al momento, è l'unico imputato che ha annunciato formalmente dichiarazioni in aula prima della fine del dibattimento.

Per il 30 marzo è stato convocato in aula anche un socio di Risso in attività in Messico. Oggi, inoltre, sono previste anche le deposizioni di due testi della difesa del giornalista Carlo Rossella, anche lui imputato nel processo per falsa testimonianza in relazione alle serate di Arcore. (ANSA).