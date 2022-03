Libri: 'Malta bastarda', comfort book per chi desidera pace

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Il 24 marzo alle 19 Emanuela Bernascone presenta il suo romanzo d'esordio 'Malta Bastarda', edizioni ExCogita, da Still fotografia.

In un'isola che si svela un po' alla volta agli occhi del lettore, prende corpo la storia dei protagonisti, giunti a Malta con l'intento di migliorare la propria conoscenza dell'inglese.

Ma l'apprendimento della lingua si rivela pretesto per qualcosa di più profondo. Il misurarsi con l'idea del cambiamento è la vera sfida: mettersi in discussione, innamorarsi, concedersi la rilettura del proprio passato per proiettarsi con ritrovato slancio nel futuro. L'isola sarà il collante dei rapporti tra i sette personaggi del romanzo che, mentre conoscono gli altri, finiscono per scoprire parti di sé di cui ignoravano l'esistenza.

Il comitato del Premio Calvino ha definito il romanzo "una lettura che lascia addosso una sensazione di pace e compiutezza, una sorta di comfort book" intuendo dunque le intenzioni dell'autrice. "Ho iniziato il manoscritto durante il lockdown a marzo 2020 - dice Emanuela Bernascone - e le avventure dei sette protagonisti mi hanno tenuto compagnia durante il periodo più buio. Il mio grande desiderio è che chi legge il romanzo possa provare le emozioni e la piacevolezza che la sua stesura mi ha regalato. Viviamo in un'epoca dura, ogni volta che speriamo che la parte peggiore sia terminata succede qualcosa di più drammatico che ci ributta nell'angoscia profonda. Sapere di poter regalare un sorriso e magari anche una lacrima di commozione è per me la soddisfazione più grande".

Giornalista e ufficio stampa, Emanuela Bernascone per professione racconta l'arte e le sue mille declinazioni. Da tempo desiderava scrivere un romanzo. (ANSA).