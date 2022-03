Jet precipitato: un pilota morto, l'altro è grave

(ANSA) - LECCO, 16 MAR - Un pilota morto, l'altro in gravi condizioni. E' questo, secondo quanto si apprende, l'esito delle ricerche dell'equipaggio dell'Aermacchi 346 precipitato stamani sui monti nel Lecchese. In tutta la zona montana dell'incidente sono ancora al lavoro numerose squadre di soccorritori di tutte le forze dell'ordine. I due piloti si erano lanciati prima dello schianto ma in una zona molto ravvicinata alle pareti rocciose della montagna, che raggiunge quota 2.609 metri. Il pilota ferito è stato trovato su un balcone naturale di roccia, in una zona particolarmente impervia. (ANSA).