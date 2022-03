Ippica: trotto, morto il presidente dell'Anact, Ubaldo La Porta

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - E' morto oggi a Milano il presidente dell'Anact, (Associazione nazionale allevatori del cavallo trottatore), Ubaldo La Porta. Aveva 54 anni e lascia la moglie e due figlie. Ne ha dato notizia l'Anact sul suo sito.

Originario di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, affermato notaio a Milano dal 1996, univa alla passione per il diritto (era professore Ordinario di Diritto Privato e Civile nella Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro") a quella per i cavalli ed il trotto in particolare. Era guidatore gentleman driver, e soprattutto allevatore con una grande conoscenza delle genealogie, tanto da approdare. pochi anni or sono, alla presidenza dell'Anact. "Un velo di lutto in un silenzio greve di ricordi è sceso oggi sull'Anact - ai legge sul sito dell'associazione -. Nelle ore susseguenti all'annuncio più triste il web è stato inondato da messaggi di cordoglio e di affetto, non privi di addolorato sbigottimento: testimonianza implicita di quanto La Porta fosse amato dagli allevatori e dagli ippici. E' inevitabile che prima che all'allevatore il pensiero vada, soprattutto, all'uomo. E quindi la mente e il cuore vanno alla famiglia, già provata, ai collaboratori del suo studio notarile e della sua azienda, oltre a chi ha collaborato per lui all'Anact". (ANSA).