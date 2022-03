Il Salone del Mobile celebra 60 anni e torna con format completo

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - In occasione della 60esima edizione il Salone del Mobile torna nella sua edizione originale, quella pre pandemia. Dopo lo stop imposto dal Covid che ha cancellato l'edizione del 2020 e ha visto nel 2021 un'edizione ridotta con il Supersalone, quest'anno l'evento tornerà a occupare l'intero polo fieristico a Milano Rho. Dal 7 al 12 giugno saranno presenti oltre 2.000 espositori di cui oltre 600 giovani designer under 35. Quella di giugno sarà inoltre l'edizione delle biennali di EuroCucina, del suo evento collaterale Ftk (Technology For the Kitchen) e del Salone Internazionale del Bagno. Parole chiave della 60esima edizione, presentata al teatro Lirico di Milano, saranno qualità, innovazione, bellezza e soprattutto sostenibilità. Il Salone del Mobile "è un costruttore di ponti - ha detto la presidente Maria Porro - e mettere al centro in questo momento il lavoro delle nostre aziende credo sia ancora più importante.

Ci rendiamo conto della tragedia umanitaria scatenata dalla guerra e vogliamo dare il nostro contributo". Infatti nella conferenza stampa è stato annunciato che Salone del Mobile con Federlegnoarredo faranno una donazione al World Food Program anche coinvolgendo le aziende del design. "Ci aspettiamo visitatori di grandi qualità - ha detto Porro - perché c'è grande voglia di scoprire le novità di prodotto". (ANSA).