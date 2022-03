Europa League, Leverkusen: Seoane "Assenze ci danno energie"

(ANSA) - BERGAMO, 16 MAR - "E' la partita più importante per entrambe le squadre, che hanno l'ambizione di passare il turno".

Gerardo Seoane, allenatore del Bayer Leverkusen, presenta il ritorno degli ottavi di domani alla BayArena contro l'Atalanta, lamentando assenze importanti. "Non ci saranno Schick, Wirtz e Frimpong, che si infortunati contro il Colonia. E' una situazione triste, che però può portarci energie: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità - spiega -. Tornerà, invece, Andrich che è un fattore importante, fortissimo nei duelli e nel gioco aereo. Fosu-Mensah è appena tornato da otto mesi fuori, vediamo se partirà titolare da terzino destro e quanti minuti può giocare".

Sui nerazzurri bergamaschi, poche parole: "L'andata ci ha confermato le aspettative sull'avversario, forte, intenso e aggressivo. Muriel sa crearsi occasioni, saltando l'uomo; Malinovskyi, Freuler e Koopmeiners posseggono il tiro da fuori e sanno inserirsi. Anche se a tratti a Bergamo abbiamo giocato bene, dobbiamo essere più costanti e concentrati - chiude l'allenatore svizzero -. Bisogna adattarsi ed essere flessibili: la sfida va affrontata per vincerla, non subito, ma nell'arco dei 90'. Deve essere ben gestita nelle fasi di gioco: domani ci saranno 20 mila spettatori, il 75% della capienza, vogliamo vincere anche per loro". (ANSA).