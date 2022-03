Studenti del liceo Brera occupato: 'Negati cibo e coperte'

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - "Al Brera la presidenza ha chiuso gli studenti all'interno del cortile, senza far passare chi in solidarietà vuole portare chi in solidarietà vuole portare cibo, coperte, assorbenti e altri beni necessari". A denunciarlo sono gli stessi studenti sul proprio profilo Instagram, @collettivobrerapg. I ragazzi e le ragazze hanno anche lanciato un appello: "Importante portare sostegno qui alla sede di via Papa Gregorio Magno con la propria presenza, cibo e coperte".

Secondo quanto scrivono gli studenti, "domani le lezioni continueranno a essere bloccate non dagli occupanti, ma dalla presidenza stessa, che ha organizzato la serrata dell'istituto con catene ad ogni porta per non far entrare altri studenti".

Al momento, secondo quanto trapela dall'interno della scuola, sono circa 40 le ragazze e i ragazzi occupanti. (ANSA).