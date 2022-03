Lavoro: firmato nuovo contratto panificazione in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - I sindacati regionali del settore della panificazione Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil della Lombardia hanno siglato il Contratto Integrativo Regionale di settore (Cirl) con l'Unione Regionale Panificatori Lombardia (Federpanificatori Fippa), la Federazione Assipan-Confcommercio, rappresentata per la Lombardia dalla Associazione Panificatori di Lecco e Assopanificatori Fiesa Confesercenti Lombardia. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'accordo interessa oltre 15mila lavoratori in quasi 4mila aziende senza vacanze contrattuali, garantendo, una volta definito il premio per obiettivi, la sua operatività già dal 1 gennaio 2022.

Tra gli elementi caratterizzanti il nuovo contratto regionale della panificazione il potenziamento del presidio dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst), un meccanismo di welfare contrattuale che incentiva e favorisce un investimento nella previdenza complementare contrattuale di settore (Alifond) e il consolidamento del sistema bilaterale lombardo (Ebipal). (ANSA).